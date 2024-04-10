عمائم أهل السودان تزين ساحات ومساجد القاهرة

كتب: الطيب علي فرح

كما كثير من بقاع الأرض، حيث تفرّق السودانيون بعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل من العام الماضي، تزينت المساجد في جمهورية مصر العربية، صباح اليوم بالجلباب والعمامة السودانية والقلوب العامرة بالصبر والمحبة والأمل.

حيث شهدت مساجد وساحات العاصمة المصرية القاهرة في مختلف محافظاتها تواجداً كبيراً للجالية السودانية في صلاة عيد الفطر المبارك، وكان العناق الحميم بين المصلين السودانيين بمختلف سحناتهم مثار دهشة الجميع.. وسبق ذلك أن توجهت العديد من مساجد القاهرة بالدعاء بأن ينصر الله السودان وأن يعيد الأمن والسلام لمدنه وقراه وبواديه.