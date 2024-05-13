الشرطة تضبط تضبط عدداً من الفارين من السجون

أم درمان: السوداني

في إنجاز للشرطة، تمكنت المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم، من ضبط عدد من الفارين من السجون، الذين أخرجتهم المليشيا المتمردة، كما حققت إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة تمثلت في ضبط شبكة إجرامية تعمل على تزييف العملة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة.

وقال مدير المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية الخرطوم اللواء، حاتم عثمان الشريف، إنهم رصدوا المتعاملين في المال المسروق وما يسمى بأسواق دقلو، كما لديهم رصد ومتابعة لأماكن تخزين المنهوبات والمسروقات، وحذّر المواطنين من التعامل مع هؤلاء المجرمين.