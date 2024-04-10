البرهان من القضارف: عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد وبدون مُرتزقة وعُملاء

القضارف: السوداني

أدّى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق البرهان، صلاة العيد بولاية القضارف مع مواطني منطقة أم شجرة.

وقال البرهان في حديث له صباح اليوم: “نحن جميعاً في القوات المسلحة والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمُستنفرين والشعب السوداني سندحر هؤلاء المتمردين.. لن نسلم أمر دولتنا لأي جهة داخلية أو خارجية، وليس لدينا أي حديث إلّا بعد انتهاء المعركة مع هؤلاء المجرمين”.

وأضاف: “هذه المعركة مع المتمردين تمايزت فيها الصفوف وأيِّ شخص خان الشعب لن يكون له مكانٌ بين السودانيين حتى وإن ذهبنا، أيِّ شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له أيِّ دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة، وهذه المعركة ضد المليشيا ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني، عيدنا القادم إن شاء الله بدون جنجويد وبدون مُرتزقة وعُملاء”.

وشدّد البرهان، على أنّ السودان لن يُـديره إلّا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات المليشيا.