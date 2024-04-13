‏الشرق الأوسط على حافة حرب لا يريدها احد

كتب: ديفيد اغناشيوس *

تستخدم إدارة بايدن كل الأدوات الدبلوماسية والعسكرية لاحتواء ما يتوقع المسؤولون أنه هجوم انتقامي إيراني وشيك ضد إسرائيل على أمل أن يتمكن الضغط الأمريكي من منع الصراع من التصعيد إلى كارثة على مستوى المنطقة.

يمكنك ان تسمي ما يحدث بـ “بنادق أبريل”، فبالرغم من أن هذا لا يشكل حريقاً هائلاً على غرار ما حدث في الحرب العالمية الأولى، إلا أنها لحظة تستحضر بشكل مخيف ديناميكيات صيف عام 1914، عندما بدت الحرب التي سعت كل القوى إلى تجنبها حتمية فجأة، مع عواقب لا يستطيع أحد التنبؤ بها.

يأمل المسؤولون أن يكون أي تبادل بين إيران وإسرائيل قصيراً وقابلاً للاحتواء، وألا يجذب قوى أخرى، لكنهم لا يعرفون ما ينتظرنا حقًا.

قال الرئيس بايدن يوم الجمعة إنه يتوقع أن تضرب إيران إسرائيل “عاجلا وليس آجلا” ردا على هجوم الأول من أبريل الذي أسفر عن مقتل سبعة من عناصر فيلق القدس في دمشق، سوريا وقالت المصادر إن المخابرات الأمريكية لاحظت علامات استعداد إيراني للهجوم، وكانت التوقعات يوم الجمعة هي أن الضربة يمكن أن تحدث في غضون 24 إلى 48 ساعة وكانت رسالة بايدن إلى طهران هي: “لا تفعلوا ذلك”.

تتحرك الولايات المتحدة على مسارين لتوجيه هذه الأزمة بعيدًا عما يمكن أن يكون دورة تصعيد مدمرة، فعلى الجبهة العسكرية، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على الدفاعات التي يمكن أن تحيد أي هجوم إيراني، ولكن إذا نجحت إيران أو وكلاؤها في توجيه ضربة كبيرة، فقد حذر المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون من أن ذلك قد يؤدي إلى دوامة هجومية قد تشمل الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

تمتلك إسرائيل أفضل نظام دفاع جوي في العالم، ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن يتمكن الإسرائيليون من إسقاط الطائرات الإيرانية بدون طيار أو صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية وهي الأشكال الثلاثة الأكثر احتمالاً للهجوم.

وسيتم استكمال الدفاع الإسرائيلي بأنظمة مضادة للصواريخ على المدمرات الأمريكية التي تم نقلها إلى المنطقة، بالإضافة إلى حاملة طائرات وقوات أخرى موجودة بالفعل هناك.

وحذر فريق بايدن إيران هذا الأسبوع في رسائل أرسلها عبر السفارة السويسرية في طهران من خطر التجاوز، كما طلب مسؤولو الإدارة من دبلوماسيين من الصين والسعودية والإمارات وقطر والعراق تمرير نفس الإشارة إلى القادة الإيرانيين.

وقد رد الإيرانيون عبر السويسريين، يوم الأربعاء الماضي، بأنهم لا يريدون مواجهة مع الولايات المتحدة، وقد أرسلت طهران نفس الرسالة عبر الصين والدول الأخرى التي كانت تمرر الرسائل.

وقد وصف أحد المصادر الرسائل الإيرانية التي تم إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية بالتالي “على إيران أن ترد، ولكن سيكون ردا محدودًا”، لكن المسؤولين الأميركيين يشعرون بالقلق من أن هذه التطمينات قد لا تكون موثوقة وأنه بمجرد أن يبدأ الصراع المباشر، فإنه يمكن أن يتحرك بطرق خطيرة وغير متوقعة.

كان التوتر داخل الإدارة واضحا يوم الجمعة عندما فتحت النافذة أمام التحرك الإيراني المتوقع، ويبدو أن الحرب الأوسع التي سعى البيت الأبيض إلى تجنبها منذ الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والرد الإسرائيلي المدمر، ممكنة في غضون ساعات.

أرسل لي أحد المسؤولين الإسرائيليين رسالة مفادها: “أدعو الله أن تبقى الأمور هادئة”.

تعيش إسرائيل تحت التهديد المستمر بالهجوم الصاروخي، لذا فإن هذا ليس تهديدًا فريدًا.

كما تخوض إسرائيل وإيران حرباً سرية من الاغتيالات والتخريب منذ سنوات، لكن بالنسبة للإسرائيليين، فهي لحظة مشؤومة.

لقد افترضت إدارة بايدن منذ هجوم دمشق أن شكلاً من أشكال الانتقام الإيراني أمر لا مفر منه – لكنها كانت تأمل أن تحد طهران من ردها بسبب المخاوف من أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية أو الأمريكية المباشرة إلى زعزعة استقرار النظام.

وكما يوضح كريم سجادبور من مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، فإن القادة الإيرانيين يدركون أنهم يواجهون معضلة في تقييم الانتقام: “إذا لم يفعلوا إلا القليل فإنهم سيفقدون ماء وجههم. ولكن إذا فعلوا الكثير، فقد يفقدون رؤوسهم”.

وللتأكيد على المخاطر العسكرية التي يمكن أن تواجهها إيران إذا شنت هجوما كبيرا، قام الجنرال مايكل كوريلا، رئيس القيادة المركزية الأمريكية، بزيارة إسرائيل هذا الأسبوع وتجري القيادة المركزية تدريبات منتظمة مع قوات الدفاع الإسرائيلية لإظهار كيف يمكن للقوة العسكرية الأمريكية أن تدعم إسرائيل في حالة نشوب صراع إقليمي.

وعلى الرغم من أن استعراض العضلات العسكرية كان جزءًا من استراتيجية الرسائل الأمريكية، إلا أنه كان هناك أيضًا استخدام مكثف للقنوات الدبلوماسية من وراء الكواليس فبعد هجوم دمشق، أرسلت إيران رسالة عبر القناة السويسرية مفادها أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الهجوم، بحسب مصادر مطلعة.

وردت الإدارة على الفور من خلال السويسريين، نافية أي دور أمريكي، وقالت إن واشنطن لم تكن على علم بالخطط الإسرائيلية، وتضمنت الاتصالات الدبلوماسية الأميركية مع إيران لاحتواء الحرب في غزة لقاءات مباشرة، ففي يناير/كانون الثاني، التقى بريت ماكغورك، مدير الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، في عُمان مع علي باقري كاني، نائب وزير الخارجية الإيراني، واقترحت عمان، والتي عملت في كثير من الأحيان كوسيط بين البلدين، عقد هذا الاجتماع.

وحذر ماكغورك نظيره الإيراني في ذلك الاجتماع من أنه إذا واصل المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر، فإن البحرية الأمريكية سترد، وجاء هجوم آخر للحوثيين في الليلة التالية لاجتماعهم، ونفذت الولايات المتحدة تحذيرها بحملة عسكرية استمرت بضربات القيادة المركزية اليومية تقريبًا.

تعتقد إدارة بايدن أنها استعادت الردع من خلال مهاجمة وكلاء إيران في العراق وسوريا الذين كانوا يستهدفون القوات الأمريكية ويقول المسؤولون إن هذه الهجمات بالوكالة ضد أهداف أمريكية توقفت بعد هجوم صاروخي في فبراير على بغداد والذي أدى إلى مقتل قائد كتائب حزب الله الذي كان يخطط لشن هجمات ضد القوات الأمريكية.

ويواصل مسؤولو الإدارة دعم وقف تصعيد الحرب في غزة وغيرها من أعمال العنف الإقليمية علنًا، ويأمل البيت الأبيض في هذه الأزمة الأخيرة أيضاً، أنه بمجرد أن تتراجع إيران، فإن موجة العنف سوف تنحسر، لكن لايبدو أن أحداً قد اهتم بهذه الرسالة يوم الجمعة، وبدا أن جولة جديدة خطيرة على وشك البدء.

* واشنطن بوست