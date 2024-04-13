إيران تحتجز سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل

السوداني: وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينة شحن “تابعة للنظام الصهيوني”، وجاء ذلك بعد تقارير عن السيطرة على السفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن بحرية الحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينة الشحن واقتادتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

من جانبها، قالت وكالة “إرنا” الإيرانية إن بحرية الحرس الثوري أوقفت السفينة “إم إس سي أرييس” عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن السفينة كانت ترفع العلم البرتغالي، وهي مرتبطة بمجموعة “زودياك” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات إقليمية استولت على سفينة على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء الفجيرة الإماراتي، ولم تحدد الهيئة السلطات التي كانت تشير إليها.

من جانبها ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها اطلعت على مقطع فيديو للحظات إنزال مروحية لعناصر مسلحة فوق سطح السفينة، وأشارت إلى أنه يمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول “لا تخرجوا”. ثم يطلب من زملائه الذهاب إلى منطقة بالسفينة.

وأوضحت أن آخر موقع تم تحديده للسفينة كان قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز أمس الجمعة، وأوقفت السفينة بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لإسرائيل التي تتحرك عبر المنطقة.

وفي أول رد فعل إسرائيلي، قال متحدث عسكري إن إيران ستتحمل العواقب إذا اختارت المزيد من التصعيد.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا، واتهام إيران لإسرائيل بتنفيذه.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء الماضي إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديدا لطهران وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.