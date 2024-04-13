تحالف قوى تحرير السودان تؤكد استمرارها في القوة المشتركة

الخرطوم: السوداني

أكّـدت حركة تحالف قوى تحرير السودان، استمرارها في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بالتنسيق المشترك للدخول في معركة الحسم.

وقال بيانٌ باسم الناطق الرسمي عباس ترؤني اليوم إنه لا بديل للقوة المشتركة كما يدعي البعض بتكوين قوة مشتركه أخرى بأمر من مليشيات الدعم السريع المتمردة وهم في الأصل جزء منه بالتأكيد، لذلك يجب عليهم إعلان موقفهم الواضح بدلاً من الحياد والموقف الواضح هو اندماجهم رسمياً لمليشيات الدعم السريع.

وكان الطاهر حجر رئيس حركة تحالف قوى تحرير السودان، أعلن عن انسحاب قوات الحركة من القوة المشتركة بعد تخليها عن موقف الحياد وقرارها بالقتال مع القوات المسلحة ضد الدعم السريع لارتكابها انتهاكات واسعة ضد المواطنين.