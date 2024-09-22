المليشيا جنّدت (9) آلاف طفل ونهبت (37500) سيارة من المواطنين

بورتسودان: السوداني

تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 18950 بلاغا حول انتهاكات مليشيا الدعم السريع.

وأوضح النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح طيفور، أن النيابة تحرت فيها وأحالت 273 بلاغا إلى المحكمة، التي فصلت في 150 بلاغا بإصدار عقوبات مختلفة تصل إلى الإعدام، بينما برأت 43 شخصا.

وكشف طيفور في برنامج ساعة مع مسؤول الذي نظمه مركز (جلنار) للخدمات الصحفية عن أن المليشيا جنّدت 9 آلاف طفل قتل منهم 4494، كما اقتحمت 36 من السجون، وأفرجت عن 19446 من النزلاء المصنف بعضهم بإرهابيين وجندتهم لصالح العمل ضمن قواتها. وقال: “هؤلاء النزلاء ارتكبوا جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية واغتصاب”.

وبيّن أن سيارات المواطنين التي نهبتها المليشيا بلغ 37500، تم نهبها من الخرطوم والجزيرة وسنار.