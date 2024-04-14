الفريق أول البرهان يلتقي الناشط المعروف (مؤمن ود زينب)

أم درمان: السوداني

تَعَـرّف رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على المجهودات الإنسانية التي يقوم بها الفنان والناشط المعروف، مؤمن ود زينب، منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة ولم تتوقف مجهوداته رغم الحرب، حيث ظَـلّ مؤمن متواجداً بين أهله ومجتمعه في أم درمان، يُساهم إسهامات مُقَدّرة في مساعدة المرضى وتقديم خدمات مختلفة للذين تضرّروا من الحرب.

تأتي الزيارة تعبيراً عن تقدير البرهان للشباب العاملين في المجال الطوعي والإنساني، والذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة لوعيهم بالمهددات التي تشكلها المليشيا للقضاء على الدولة السودانية.