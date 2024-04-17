د. جبريل إبراهيم: الحديث عن مجاعة وشيكة في السودان غير منطقي والإنتاج الزراعي وفير

متابعات: السوداني

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، ان اتفاقية تطوير ميناء أبو عمامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد ملزمة للسودان. وأضاف: “الذهب الذي يصدر حاليا للإمارات هو عن طريق القطاع الخاص؛ وما زلنا نبحث عن بدائل أخرى”.

وقال جبريل ل(بي بي سي) ان الحكومة السودانية غير معنية بنتائج مؤتمر باريس والغربيون يربطون العمل الإنساني بالأجندة السياسية. موضحاً أن المجتمع الغربي تجاهل الأزمة في السودان وحديثهم عن عدم قدرتهم على إيصال المساعدات مجرد كذب، والحديث عن مجاعة وشيكة في السودان غير منطقي والإنتاج الزراعي وفير. مؤكداً ان الحكومة الحالية متقشفة للغاية وبعض الوزراء يتحركون ب(الركشات) ومرتباتهم أقل من 400 دولار.

وطالب وزير المالية؛ الرئيس الأسبق عمر البشير ومعاونيه بتسليم أنفسهم لمحكمة الجنايات الدولية لتبرئة ساحتهم.

موضحاً عدم تعرضهم لضغوط من قادة الجيش للانضمام إليهم لقتال الدعم السريع، وقال: وفعلنا ذلك لحماية العرض وممتلكات المواطنين.. ولن يحدث قتال في دارفور على أساس عرقي وقبلي، والإقليم لن ينفصل عن السودان”.