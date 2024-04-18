مليشيا الدعم السريع والقبائل المتحالفة معها تأمر قبيلة الزغاوة بالخروج من محلية كاس تحت التهديد

كأس: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع والقبائل العربية المتحالفة معها، انتهاكاتها في جرائم الحرب ضد المواطنين السودانية، حيث قامت اليوم بإمهال المواطنين من قبيلة الزغاوة بمحلية كلس 72 ساعة للخروج من مدينة كأس – غرب نيالا والتي تبعد عنها حوالي 82 كيلومتراً.

وهددت المليشيا المواطنين في حال عدم خروجهم سيكون مصيرهم مصير المساليت في مدينة الجنينة وضواحيها، حيث قامت المليشيا بالتطهير العرقي وأعمال سلب ونهب وحرق للمنازل واغتصابات واسعة.

وقال شهود عيان، إنه منذ مساء أمس وحتى اليوم قامت المليشيا باعتقالات وسط أبناء الزغاوة في مدينة كاس، حيث وصل عدد المعتقلين لأكثر من 70 شخصاً.