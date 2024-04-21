السودان يُحذِّر من نهب نفايات مشعة في مؤسسات سيطرت عليها قوات الدعم السريع

متابعات: السوداني

حذر مندوب السودان بالأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس من نهب نفايات مشعة ومواد إشعاعية من مؤسسات سيطرت عليها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وقال الحارث، إن المليشيات سيطرت على المستشفيات والمرافق الصحية ذات العلاقة باستخدام المواد الإشعاعية للأغراض الطبية والبحوث.

وأشار في تعقيب له على مداولات اجتماع مجلس الأمن بشأن السودان، ليل الجمعة، إلى أن المليشيات احتلت مكتب النفايات المشعة في منطقة سوبا جنوب شرق الخرطوم، حيث وظفت مخازنه ضمن مقراتها، كما تمركزت داخل مباني الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية.

وتابع: “يساور السلطات السودانية عظيم القلق من تسرب هذه المواد عبر السرقة التي أصبحت ديدنًا لتلك المليشيات”.

وأوضح مندوب السودان بالأمم المتحدة، أن استخدام مليشيات الدعم السريع لهذه المؤسسات، أخطر الانتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الصادر تحت الفصل السابع والخاص بمكافحة انتشار التسلح والأسلحة النووية والكيميائية واتفاقية المواد النووية واستخدامها السلمي.

وصدر القرار رقم 1540 في 2004، أكد فيه أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، حيث منع الدول عن تقديم الدعم للجهات غير التابعة للدول فيما يخص هذه الأنشطة.

وقال الحارث إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن خلال تواصلها مع الجهاز الوطني للرقاية النووية، أبدت مخاوف من أن يعمد المرتزقة الأجانب الذين أُلقي القبض على بعضهم في الأعمال العسكرية والإرهابية إلى استخدام هذه المواد.

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