وفاة نجل رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان

بورتسودان: السوداني

توفي اليوم، نجل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول البرهان (محمد عبد الفتاح البرهان)، بإحدى مستشفيات تركيا، إثر تعرضه مؤخراً لحادث مروري يوم 8 مارس الماضي، في منطقة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، أثناء قيادته دراجة نارية، حيث صدمته عربة مسرعة، وانقلبت الدراجة النارية التي كان يقودها من شدة الحادث، وسقط على إثرها لمسافة أمتار. وقامت فرق الإسعاف والشرطة بالحضور إلى مكان الحادث، وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى. في وقت تم اعتقال سائق المركبة.

تغمده الله بواسع رحمته، والعزاء موصول لوالده واخوانه واسرته الممتدة.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)