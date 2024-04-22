الزعيم موسى هلال يوجه رسائل ساخنة في بريد (حميدتي): نحن مع دولة 56 وسنتعسكر تحت إمرة القوات المسلحة

متابعات: السوداني

وجّـه زعيم المحاميد ومجلس الصحوة الثوري، موسى هلال، رسائل شديدة اللهجة في بريد قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأعلن هلال وقوفه خلف دولة 56 مسانداً للقوات المسلحة السودانية ومحارباً في صفوفها عبر تنظيـم الصحوة.

وقال هلال مخاطباً أنصاره: (نحن نفدي الوطن بالدم، ولسنا دعاة حرب ولا نتشرّف بالحرب، لكن قام نهب مسلح، ونحن الذين دافعنا عن السودان وقبورنا تملأ الأرض، فكيف من لا يسوى شيئاً يتكلم عن أصحاب الحق، ويتكلم عن الأصل وهو جاء في العام 2018 ويتكلم عني بأي حق؟ – في إشارة إلى حميدتي-).

وأضاف: (الذين يتَمَشْدَقَون بدولة 56، نقول لهم دولة 56 هي استقلال السودان، دولة 56 هي مؤتمر الخريجين، دولة 56 هي جمعية اللواء الأبيض علي عبد اللطيف، دولة 56 هي الزعيم الأزهري، دولة 56 هي الأستاذ محمد أحمد المحجوب، دولة 56 هي مبارك زروق، دولة 56 هي الإمام عبد الرحمن المهدي، دولة 56 هي السيد علي الميرغني، وهؤلاء الذين يحاربون دولة 56 جهلة مغرورون لا يعلمون شيئاً، نحن مع السودان ومع استقلال السودان ومع الوطن السودان، ونحن نتعسكر كما الآخرين يتعسكرون، ونتعسكر تبع الدولة السودانية وتبع القوات المسلحة، ونتعسكر تبع الشرطة السودانية، ونحن في معسكر الصحوة جُزءٌ من الوطن ومكملون له، ونتسيس بأفكارنا ومشروعنا المطروح، نحن لسنا عبيدا أو “فروخ حرام”، نحن أحرار وسنكمل المشوار، ولا يملي علينا أحدٌ أي شيء،

هذا السودان هو بلد الثقافة والعراقة والعلم).

ومضى في القول: (المطلوب من المواطن الصالح وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس تخريب بلده والوقوف خلف الغزو على وطنه.. ومن هنا نعلن وقوفنا مع جميع مؤسسات الدولة السيادية والعسكرية والأمنية والاقتصادية).