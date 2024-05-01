رئيس نادي المريخ يُعلن وقوفهم خلف الجيش

القاهرة: السوداني

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي المريخ، عمر النمير، وقوف نادي المريخ خلف الجيش السوداني في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع.

وأوضح النمير – بحسب ما أورده المركز الإعلامي للنادي – أنّ الرياضيين يمثلون قوة دفع حقيقية للبلاد وثروة قومية قوامها الشباب الذي يُـراهن عليه الجميع لصناعة غدٍ أخضرٍ ومستقبلٍ أنضرٍ. وقال إنّ وقوف أهل الرياضة بصورة عامة ومكونات نادي المريخ العريق بصورة أكثر خُصوصية خلف قوات الشعب المسلحة وقائدها العام، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في معركة الكرامة والذود عن حياض الوطن العزيز أمرٌ طبيعيٌّ وواجبٌ وطنيٌّ تحتمه الضرورة ولا يُشكر عليه أحدٌ، وأن التسابق للدفاع عن تراب السودان شرفٌ لا يدانيه شرفٌ.

وبعث بتحياته الصادقة للجنود البواسل وقادة القوات المسلحة الذين يُضحّون بأنفسهم رخيصةً من أجل الوطن، متمنياً أن يعم السلام ربوع البلاد ويعود الجميع لديارهم وأهلهم وتنتظم الأنشطة الرياضية والثقافية وترفرف رايات السودان خفّاقةً مثلما كانت منذ الأزل.