د. محيي الدين نعيم: دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد

الرياض: السوداني

قال وزير الطاقة والنفط د. محيي الدين نعيم، ️إنّ السودان لم يستغل سوى 20% من احتياطياته النفطية المعروفة لتوليد الطاقة، والحكومة تسعى جاهدةً لتعظيم الإنتاج بسبب ارتفاع الطلب، موضحاً أن دمج وزارتي الطاقة والمعادن يهدف إلى الاستفادة من موارد الذهب في البلاد.

وأضاف في حديثه أمام الاجتماع الخاص للمُنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض: “نحن نُلبِّي حالياً 40% من احتياجاتنا من الطاقة، ولدينا مُبادرات في مجال الطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء.. ️السودان لديه حقول غاز مُحتملة في البحر الأحمر، ويجري تحويل محطات الكهرباء للاستفادة بشكل أكبر من هذا المصدر”.

وكشف الوزير أنّ السودان ️لديه احتياطي نفطي كبير في الشمال والتحدي الكبير الذي يُواجهه الآن هو التعاون مع اللاعبين القدامى أو الجدد في كل مكان، وليس لديه أيِّ مشاكل سياسية مع أيِّ دولة في هذا الأمر.