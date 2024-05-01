هجومٌ شرسٌ على الفنانة نانسي عجاج في مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

تعرّضت الفنانة السودانية، نانسي عجاج، لهجوم إسفيري شرس من عدد كبير من رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب إعلان حفلها الجماهيري المجاني الذي سيُقام بدولة الإمارات العربية في الخامس من مايو، بعنوان (السودان في قلب الإمارات).

وقالت الاعلامية، سلمى السيد: “أي قلب ذلك الذي نحن فيه؟ خانتك هذه المرة الخيارات واختلطت عليك المواقف والتواقيت.. لطالما كنت أقدم مواقفك على رأيي في إمكانياتك الصوتية التي طالما رأيت أنها أقل من عادية.. لكن ربطني بك الاحترام الكبير لك ولمحبيك وتبقى الأذواق تتباين.. لكن أي قلب ذلك الذي نحن فيه بالله عليك؟”.

في وقتٍ، وصفها بعض المهاجمين بـ(العميلة)، والبعض الآخر وصفها بأنه لا موقف مشرف لها في الحرب وأنها طمست تاريخها الفني.

فيما دافع البعض الآخر عنها بأنها ليست أول ولا آخر فنانة سودانية تغني في دولة الإمارات بعد الحرب، وبرّر المُدافعون عنها بأنّ لها عدداً كبيراً من جمهورها من السودانيين المتواجدين هناك ومن حقها الغناء، في الوقت الذي يرى بعض المدافعين عنها بأنه لا ضرر من قيام الحفل، ولكن عنوان بوستر الحفل فيه شئٌ من الاستفزاز – حسب رأيهم.