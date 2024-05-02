فضيلة الشيخ د. علي جمعة يزور السيد عبد الله المحجوب الميرغني

القاهرة: السوداني

سجل فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف؛ عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية؛ شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية – مفتي الديار المصرية السابق، اليوم زيارة لدار السادة الميرغنية لصاحبها شيخ الطريقة الميرغنية الختمية السيد عبد الله المحجوب الميرغني.

بحضور السيد سر الختم ابن السيد محمد عثمان تاج السر الميرغني، السيد محمد ابن السيد عبد الله المحجوب الميرغني، السيد إسماعيل ابن السيد أحمد الميرغني، وعدد من أبناء وخلفاء الطريقة الختمية.

وحملت الزيارة معاني المحبة والود في الله ورسوله، وتقدير الطريقة الميرغنية الختمية وشيخها السيد عبد الله المحجوب الميرغني للعلم والعلماء، لا سيما أن مولانا علي جمعة تتصل أسانيده بالعلامة شمس الدين السيد محمد سر الختم الميرغني دفين مصر ومنه إلى سائر السادة الميرغنية. كذلك أنّ بيت السادة آل الميرغني اشتهر بالعلم والولاية، بالإضافة إلى تشرفهم بالانتساب إلى الدوحة النبوية الشريفة، ومنهم من تولى الإمامة والخطابة والتدريس بالحرم المكي الشريف.