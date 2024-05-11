مبابي في ريال مدريد؟!

متابعات: السوداني

تعرض فريق باريس سان جيرمان لضربة مزدوجة هذا الأسبوع حيث تم إقصاؤهم من دوري أبطال أوروبا قبل أن يعلن أغلى لاعب لديهم، كيليان مبابي، رسمياً أنه سيغادر النادي الفرنسي بعد سبع سنوات. حيث نشر الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساء مقطع الفيديو الذي أكد فيه أنه في 30 يونيو سينهي علاقته مع النادي الباريسي.

وأنهى مسؤولو ريال مدريد خلافا مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والقريب للغاية من الانضمام رسميا إلى الميرنجي، إلا أنه ليس هناك مناقشات رسمية داخل النادي الملكي هذه الأيام بسبب التركيز على نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم حسم الخلاف الخاص بمشاركة مبابي في الألعاب الأولمبية المقبلة، حيث لن يتواجد اللاعب مع فرنسا في الأولمبياد بشكل مؤكد.

وأوضحت الصحيفة لن يعلن مبابي انتقاله إلى ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قد يصدر الإعلان بين 3 و 9 يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى وجود سيناريوهين محتملين لموعد تقديم مبابي في “سانتياجو برنابيو”: الاحتمال الأول أن يكون التقديم قبل اليورو بشرط الحصول على موافقة من الاتحاد الفرنسي، وهو أمر ليس سهلا.

وبينت أن السيناريو الآخر أن يكون تقديم مبابي بعد انتهاء مشوار فرنسا في اليورو، ثم يصل اللاعب إلى مدريد مباشرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقديمه قبل الذهاب في إجازة.

