صحيفة (نادينا) تدشن موقعها الإلكتروني وسط احتفاء رياضي واسع من (المريخ والهلال)

القاهرة: السوداني

دشنت صحيفة (نادينا)؛ موقعها الإلكتروني الجديد، وسط احتفاء رياضي كبير، مساء أمس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن عن تدشين الموقع في حفل بهي، زيّنته القمة الكروية السودانية، متمثلة في الناديين الكبيرين (المريخ والهلال)، بقيادة رئيس نادي المريخ، عمر النمير، ورئيس مجلس الشورى ورئيس المريخ السابق محمد الياس محجوب، ونائب الأمين العام للهلال، رامي كمال. ولفيف من الصحفيين والإعلاميين واقطاب الرياضة.

الاحتفاء بصحيفة نادينا الوليدة، جاء عقب النهج الصحفي الراشد الذي سارت فيه بالتميز والانفرادات الصحفية والخبطات الإخبارية والحوارات الشاملة، بعيداً عن العصبية والتهاتر، حيث يقود رئاسة تحريرها الإعلامي هشام عز الدين.

أسرة (السوداني) تتمنى لـ(نادينا) التقدم والنجاح في مسيرتها على بلاط صاحبة الجلالة، من خلال السعي التحريري الدؤوب، والتمسك بأخلاقيات المهنة.

ألف ألف مبروك.