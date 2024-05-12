الرئيس السيسي يفتتح ضريح السيدة زينب بعد تطويره





القاهرة: السوداني

افتتح اليوم مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في القاهرة، بعد أعمال التحديث والترميم التاريخية التي أجريت عليه، بواسطة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أدى ركعتين تحية للمسجد ثم تلا آيات من القرآن الكريم.

ورافق الرئيس السيسي في الافتتاح، السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، منهم الأمير القائد جوهر عزالدين، والأمير جعفر الصادق عماد الدين، وكذلك السيد مفضل محمد ممثل السلطان بالقاهرة.

وتقدّم الرئيس السيسي بالشكر إلى سلطان البهرة والوفد المرافق له، قائلاً: “أهلاً وسهلاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمح لي في البداية أوجه لك كل التحية والتقدير والشكر.. هذه المناسبة الثالثة خلال فترة قليلة جداً بفضل الله، نفتتح تطوير الأضرحة، سابقاً كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب.. مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة جداً على حب أهل البيت والبذل من أجلهم”.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: “مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة أوي على حب أهل البيت والبذل من أجلهم.. الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين.. الذين جاءوا إلى مصر”.

وكشف السيسى، أنه توجد العديد من العروض للتطوير كما يحدث في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن ومساجد أخرى كثيرة من أول القلعة والسيدة نفيسة إلى السيدة زينب.

ووجه الرئيس، محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة في المساجد التي تعمل الدولة على تطويرها مثل مساجد الأضرحة وآل البيت والصالحين والصحابة.

وقال السيسي: “إن الله سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه ويكون فيه حماية كانت الواجهة مصر، وجدوا في مصر الأمن والأمان المنشود، وهذا من فضل ربنا عليها.. نحن اليوم في مقام السيدة زينب حفيدة النبي وده من فضل ربنا والحمد لله”.

ومضى في القول: “بشكرك وأكون سعيداً عندما استقبل جلالة السلطان والوفد المرافق له، وكل مرة تشرفونا أكون سعيد باللقاء.. وأشكركم، كل الدعم لإنجاح أي مشروعات أخرى في هذا المجال.. شكراً جزيلاً”.

من جانبه، قال سلطان البهرة في كلمته: “نحن في مقام السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة رسول الله.. أشكر جمهورية مصر العربية والرئيس السيسي والحكومة والشعب أن أجازت لي تجديد وتطوير مقام السيدة زينب.. السيدة زينب لها مقامٌ كبيرٌ في قلوب المسلمين عامة والمصريين خاصة.. وهي التي شهدت في كربلاء ذبح أخيها سيد الشهداء الإمام الحسين.. واختارت أرض مصر سكناً وأخبرت بفضل مصر ودعت لأهلها (يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجاً ومن كل هَمٍّ فرجاً)، أحب رسول الله وأهل بيته الكرام وأحب كل ما يحبهم وأسأل الله أن يتقبل منها الخدمة اليسيرة”.

وبارك سلطان البهرة للرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة، متمنياً أن تنعم مصر وأهلها في الأمن والاستقرار، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل سوء وبلاء.. وشكر كل من ساهم في أعمال تطوير مسجد السيدة زينب، كما خصّ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لجهودها في إنارة بيوت الله.