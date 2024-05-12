الجيش: مليشيا الدعم السريع تكبّدت خسائر فادحة في هجومها على الفاشر

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن الجيش والقوات المشتركة تصدوا

لهجوم مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، الجمعة، وكبدتهم خسائر كبيرة مما اضطرهم إلى الانسحاب.

وتابع بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، السبت: “تماشياً مع نهجها المألوف في نسج الأكاذيب وتحريف الحقائق، أصدرت مليشيا آل دقلو الإرهابية، بياناً ادعت فيه صدها لهجوم قامت به قواتنا ضد مرتزقتهم بمدينة الفاشر”.

وأوضح البيان أن المليشيا هي من شنت الهجوم الغادر على مواقع الجيش شرق المدينة، كما قامت بتخريب محطة الكهرباء وقصف الأحياء المتاخمة لمنطقة الهجوم بقذائف المدفعية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأشار البيان إلى أن الجيش والقوات المشتركة من أطراف سلام جوبا الذين انحازوا للوطن تصدوا للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة مما اضطرهم إلى الانسحاب، و”في نفس الوقت قاموا بإصدار بيانهم الكذوب في محاولة لطمس الحقائق وإلصاق جرائمهم المعهودة بالغير ولاستعطاف المجتمع الدولي كذباً وتحايلاً، في الوقت الذي تابعنا فيه محاولاتها المتكررة لحشد المرتزقة والمجرمين من مختلف المناطق وإغرائهم بالمال والمنهوبات لشن هذا الهجوم الفاشل على مدينة الفاشر، بل وظلوا يهددون بذلك طوال الوقت من خلال فيديوهات نشروها بأنفسم”.

وأكد البيان أن القوات المسلحة وقوات أطراف السلام ماضية بقوة في الدفاع عن كل شبر ومرفق ومواطن بهذا البلد من منطلق مسؤوليتها الدستورية والوطنية في حماية الأرض والعرض والمواطن حتى تخليص البلاد من هذه المليشيا المجرمة وأعوانها قريباً بإذن الله تعالى، مع تقيدها التام بقوانين وأعراف الحرب وقواعد الاشتباك كقوات محترفة ومحترمة.