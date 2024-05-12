مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: مقتل 27 شخصاً وإصابة 130 آخرين في اشتباكات الفاشر

الخرطوم: السوداني

قُتل نحو 27 شخصاً وجُرح 130 في تجدد للاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش والدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان. وأوقعت الاشتباكات العنيفة إصابات عدة بين المدنيين في شرق المدينة.

وأعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة اليوم، مقتل نحو 27 شخصاً، وجرح 130 في معارك بين الطرفين بمدينة الفاشر في دارفور الجمعة، مؤكداً على حسابه في منصة «إكس» اليوم الأحد أن هناك مئات الأسر نزحت جراء الحرب.

وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كليمنتين نكويتا سالامي، إن قصفاً بالأسلحة الثقيلة وقع في الفاشر، ما يشكل تهديداً لنحو 800 ألف نازح يقيمون في المدينة التي يبلغ إجمالي عدد قاطنيها 1.5 مليون شخص، فيما يؤكد سكان محليون أن طائرات قصفت شرق وشمال المدينة، في حين وقع قصف متبادل بالمدفعية.

وذكر مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي أن المشرحة مليئة عن آخرها بالجثث، فيما قالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية إن 160 مصاباً، من بينهم 31 امرأة و19 طفلاً، وصلوا إلى المستشفى الذي طاقته الاستيعابية لا تزيد على 100 سرير.

وأفادت الأمم المتحدة بأن المستشفى لم يكن لديه أثناء الاشتباكات سيارات إسعاف لنقل الجرحى وكان لديه القليل من الأدوية والمستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى ولم يكن يتوافر فيه أي مستلزمات للجراحة.