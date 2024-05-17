افتتاح دار الميرغني لتحفيظ القرآن الكريم للسيدات والفتيات في مصر

القاهرة: السوداني

تم اليوم الجمعة، افتتاح دار الميرغني لتحفيظ القرآن الكريم للسيدات والفتيات لجميع الأعمار في حلوان المصرية، بحضور مولانا السيد عبد الله المحجوب الميرغني، شيخ عموم الطريقة الميرغنية الختمية، والشيخ شعبان عبد الحليم، كبير وعاظ أوقاف حلوان، والأستاذ حازم أبو الفتوح رئيس جمعية الميرغني، وأعضاء مجلس الإدارة.

على صعيد آخر، تَمّ الوقوف على الدور المخصص لمستشفى العظام، والوقوف على بداية العمل في التشطيبات لبدء مرحلة التجهيزات الطبية والأساسات لافتتاحه قريباً، لتقديم الخدمات لأهالي حلوان.

وتَمّ عقد اجتماع مجلس إدارة الجمعية وإعداد خطة للمرحلة القادمة، والموافقة على توفير سيارة إسعاف لتقديم الخدمات للمركز الطبي، والموافقة على الفاعليات الدينية بمسجد الميرغني خلال الفترة القادمة.