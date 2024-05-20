الفريق أول ياسر العطا يستقبل الفنان أبو عركي البخيت

أم درمان: السوداني

استقبل عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، ياسر العطا، الفنان الكبير، أبو عركي البخيت، صباح الأحد بمقر إقامته بأم درمان.

وأشاد الفريق أول العطا، بصمود الفنان أبو عركي خلال فترة الحرب بمنزله بأم درمان، مؤكداً انتصار القوات المسلحة بفضل دعوات هذا الشعب.

وطالب الفنان أبو عركي بضرورة الاستفادة من تجربة الحرب لبناء الوطن نحو التقدم والاستقرار، كما حيا القوات المسلحة على أدوارها المتعاظمة في فترة الحرب ووصولها إليهم في الوقت المناسب.

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