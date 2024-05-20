سلفا كير يستقبل كباشي في جوبا

متابعات: السوداني

استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق أول، سلفا كير ميارديت، بمكتبه بالقصر الرئاسي بجوبا ظهر اليوم، عضو المجلس السيادي، نائب القائد العام، الفريق أول ركن، شمس الدين كباشي، بحضور الوفد الحكومي للمفاوضات.

واطلع كباشي، الرئيس سلفا كير على مجمل الأوضاع بالسودان وجهود الحكومة الرامية إلى إنهاء التمرد واستتباب الأمن وعودة الاستقرار إلى أرجاء البلاد كافة.

وأكد كباشي، حرص الحكومة السودانية على رعاية المصالح المشتركة بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم استقرار ورفاه شعبي البلدين.

وأوضح المستشار الأمني لحكومة جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، الاهتمام الشخصي للرئيس سلفا كير بملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب بالمنطقتين وفقاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال في الرابع من مايو الحالي.

وقال توت قلواك، إن الوساطة ستعمل بكل جد من أجل عودة الأطراف قريباً لاستكمال التفاوض الذي انطلق بشكل رسمي في السادس عشر من مايو الحالي وتم تعليقه مؤقتاً لمزيدٍ من التشاور.