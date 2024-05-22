أردول: (الحلو مجرم حرب يمشي يشوف محل يطبق فيه اتفاقه مع تقدم.. وبرمة ناصر هو أبو المليشيات)

بورتسودان: السوداني

قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، مبارك اردول، إن اتفاق رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو مع رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عبد الله حمدوك، لا قيمة له، ولن يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وأضاف اردول في مؤتمر صحفي ببورتسودان اليوم: (الحلو إلا يشوف ليهو محل تاني يطبق فيه الاتفاق لأننا سنعارضه).

مشيراً إلى أنّ رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر وهو الذي قام بتسليح المواطنين في جنوب كردفان في السابق، وصنع جيشاً موازياً للجيش السوداني، وقال (برمة هو أبو المليشيات).

واتهم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين بجنوب وغرب كردفان وإقليم النيل الأزرق، ووصفه بأنه ديكتاتور وجنرال حرب.

وأشار أردول إلى وفاة مواطنين جوعاً بتلك المناطق، وآخرين يأكلون أوراق الأشجار (اللالوب). وقال: (لن نصمت على هذه الجريمة التي ارتكبها الحلو)، وأكد أنّه سيتم تقديم شكوي دولية ضده إذا أصر على موقفه، وحمّله مسؤولية انهيار المفاوضات مع الحكومة، لأنه يريد استخدام الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية، وحمّل تدهور الوضع الإنساني أيضاً لقوات الدعم السريع.

وانهارت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بعد إصرار الأخيرة على ضم الدعم السريع إلى المفاوضات التي ترعاها حكومة جنوب السودان.

موضحاً أنّ جنوب كردفان لم تصلها مساعدات إنسانية منذ اندلاع الحرب، بالتالي فإن مقترح الحركة الشعبية حول تقديم الإغاثة لمناطق مثل الخرطوم والجزيرة ليست منطقية.

من جانبها، وصفت نائب رئيس التحالف الديمقراطية للعدالة الاجتماعية علياء أبونا، رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو بالديكتاتور، وقالت إنه أصبح جنرال حرب يمارس تجويعاً ممنهجاً على المواطنين في جنوب كردفان.

وأشارت أبونا إلى أنّ الحلو يعيش حالة تنازع قيم سياسية، ودعت ما وصفتهم بشرفاء الحركة لمناهضة القرارات الأحادية التي يتّخذها الحلو.