مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: التقارير الواردة من الفاشر مروعة

الخرطوم: السوداني

أكد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن التقارير الواردة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مروعة من حيث الهجمات على المدنيين والاستهداف

العرقي.

ودعا غراندي في تغريدة على منصة اكس اليوم الخميس لوقف “العنف المتعمد ضد المدنيين” ووقف إطلاق النار فوراً، وقال: “التقارير الواردة من الفاشر في السودان مروعة، هجمات دموية على المدنيين وروايات مروعة عن الاستهداف العرقي، الناس يخافون من نقاط التفتيش لدرجة تمنعهم من محاولة الفرار”.

وقال شهود عيان أمس، إن قصفاً مدفعياً مكثفاً واشتباكات عنيفة دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر شمال دارفور، وأسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 20 مدنياً، بحسب غرفة طوارئ معسكر أبو شوك بالفاشر.

وأفاد الشهود بحسب وكالة أنباء العالم العربي بأن اشتباكات هي الأعنف من نوعها دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع استمرت منذ صباح أمس وحتى الرابعة عصراً حول معسكر أبو شوك للنازحين.