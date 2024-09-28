افتتاح مركز لغسيل الكُلى الطواري بمستشفى المتمة

الخرطوم: السوداني

افتتح وزير الصحة المُكلّف، هيثم محمد إبراهيم، اليوم السبت، مركز عبد الحميد لغسيل الكُلى وقسم الطوارئ بمستشفى المتمة بولاية نهر النيل.

وأكد الوزير، دعمه للمركز بتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لتطوير الخدمة، موضحًا أنه ستتم زيادة دعم المراكز بنسبة 50%.

وأوضح أن المركز يعمل حاليًا بـ6 ماكينات غسيل، وسيتم رفعها إلى 10 ماكينات لتحقيق الطاقة القصوى، مما سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين، مشددًا على أهمية الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية.

وكشف الوزير، عن وجود 7 مراكز لغسيل الكُلى بولاية نهر النيل بطاقة استيعابية تصل إلى 160 ماكينة، وأعلن عن افتتاح مركز جديد قريبًا في منطقة الباوقة.

واطمأن الوزير على الإمدادات الدوائية بمستشفى المتمة، وأشاد بأداء الكوادر الطبية والصحية هناك، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ برامج تفقدية للمؤسسات الصحية بهدف تطويرها وتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة زيادة سعة المستشفيات لاستيعاب أعداد المرضى المتزايدة.

من جانبها، أوضحت مديرة وزارة الصحة بالولاية ماجدة عبد الله أنّ الزيارة تهدف إلى مُتابعة سير العمل في مستشفى المتمة وافتتاح مركز عبد الحميد لغسيل الكُلى وقسم الطوارئ، بالإضافة إلى الوقوف على الخدمات العلاجية وتكملة النواقص، كما جددت التزام وزارتها بتوفير المستهلكات الطبية وأدوية الطوارئ، مُؤكِْدةً أنّ المركز سيسهم في تخفيف الضغط عن مركزي الكتياب والمك نمر.