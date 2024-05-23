الفريق جابر يشكر السعودية لدعمها المتواصل للسودان

بورتسودان: السوداني

استجابةً للاحتياجات الغذائية الضرورية للمتأثرين من الحرب في السودان؛ ‎قام مركز الملك سلمان للإغاثة، بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين بتوزيع 24 ألف سلة غذائية بولايات شرق السودان، حيثُ بلغ عدد المستفيدين من المشروع أكثر من 132 ألف مستفيد.

وتقدم عضو مجلس السيادة الفريق، إبراهيم جابر، بالشكر للمملكة العربية السعودية، حيث كانت في صدارة الدول التي قدمت المساعدات الإنسانية للسودان. وأشاد بدور الملك سلمان والسفير السعودي بالسودان علي بن حسن جعفر ومركز الملك سلمان.

وقال إن السعودية ظلّت تعمل في تقديم الدعم والعمل على خدمة المجتمعات المضيفة، خاصةً الشعب السوداني الذي نزح بسبب الحرب، مؤكداً أنّ المستشفيات في الولايات المضيفة تحتاج إلى الدعم والصيانة.

ودشن جابر، مشروع الأوكسجين لمستشفى الأبيض وتأهيل مراكز غسيل الكلى وأجهزة لمستشفيات الأطفال بتكلفة تُقدّر بحوالي 2 مليون و400 ألف ريال.

من جانبه أكد سعادة السفير علي بن حسن جعفر، حرص السعودية على تقديم كافة المساعدات للشعب السوداني واستمرارها في تسيير القوافل والجسور الجوية حتى يعود السودان لسابق عهده، معربا عن أمله أن يعم الأمن والسلام والإستقرار في كل ارجاء السودان.