تنسيقيات مقاومة مدينة الخرطوم تتبرّأ من المشاركة في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم)

الخرطوم: السوداني

تبرّأت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم من شخص يدعى عبد الرحيم محمد علي الشيخ، برز في المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) بأديس أبابا؛ بصفته ممثلاً للجان المقاومة، وأكدت أنّها لم يسبق أن قامت بأيِّ اتصال سياسي كتنسيقيات لجان مقاومة بتقدم أو قِوى إعلان الحرية والتغيير.

وقالت مقاومة الخرطوم: “المذكور لا توجد أية صلة تنظيمية أو تنسيقية تربطه بمكاتب تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم وغير معروف لدينا. كما أن أي عملية سياسية لإيقاف الحرب الدائرة الآن يجب أن تقودها إرادة وطنية حقيقية، وأن تبتعد عن ممارسات الفهلوة والكيد السياسي وتغبيش وعي الشعب السوداني”.

وأضافت في بيان لها: “الاجتماع بالأطراف المتحاربة وتقديم المبادرات والاتفاق على المباديء وتوقيع المسودات إجرائياً عملية تلي التأسيس لا قبله؛ مما يصور المؤتمر كحشد سياسي يعنى بحشد جوقة من المصفقين لخطوات أخذت مسبقاً لا عملية تهدف لمشاركة حقيقية.. والطريقة المُتّبعة في الحشد تذكر بأساليب النظام السابق من شاكلة قرية كذا تدعم قرار الرئيس”.

وأوضحت مقاومة الخرطوم، أن موقف تقدم من الدعم السريع لا زال ملتبساً وغير واضحٍ بالنسبة لهم، وقالت: “وهذا ما يعيق أيِّ انفتاح من طرف القوى الثورية تجاه ما تطرحه تقدم. نتمنى أن يسكت صوت البندقية وأن يعم السودان الأمن والاستقرار”.