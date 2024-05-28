بلينكن يهاتف البرهان بضرورة إنهاء الصراع في السودان واستئناف مباحثات جدة

متابعات: السوداني

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً اليوم مع رىيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان. وناقش بلينكن والبرهان “الحاجة إلى إنهاء الصراع في السودان بشكل عاجل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق بما في ذلك عبر الحدود وعبر الممرات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوداني” – بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر.

كما ناقش الوزير بلينكن بحسب البيان، استئناف المفاوضات في جدة والحاجة إلى حماية المدنيين ووقف تصعيد الأعمال العدائية في الفاشر بولاية شمال ‎دارفور.