بنك السودان يوجه بـ”إلكترونية” إجراءات الصادر وإلغاء العمل بالنظام الورقي

الخرطوم: هالةحمزة

وجّـه بنك السودان المركزي، المصارف بتطبيق إجراءات الصادر إلكترونياً، وإلغاء العمل بالنظام الورقي اعتباراً من الثلاثين من مايو المنصرم.

وألزمت إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي في تعميم لها، المصارف بمراجعة التصديقات الورقية الصادرة خلال فترة توقف العمل الإلكتروني.

وشدّدت على ضرورة الالتزام بالضوابط المذكورة، وحصر استمارات الصادر الورقية التي لم تُستخدم وإعادة إصدارها إلكترونياً.

ووجّه التعميم، سلطات الجمارك برفض قبول أي استمارات صادر ورقية وإدخال الأسعار الجديدة للسلع في نظام الصادر والوارد إلكترونياً في حال تحديث الأسعار.