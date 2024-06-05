السعودية: طقس مكة والمشاعر في حج هذا العام حار إلى شديد الحرارة

مكة: السوداني

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودي، إن حالة الطقس المتوقعة على المشاعر المقدسة في موسم حج هذا العام، تشير إلى طقس حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 45 إلى 48 درجة مئوية خاصة في فترة الظهيرة. مع توقعات بنشاط الرياح السطحية خلال النهار التي قد تثير الأتربة، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة. كما يتوقع أن تكون سرعة الرياح بوجه عام بين 10 إلى 35 كلم/ساعة وتزداد سرعتها مع وجود السحب الرعدية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، د. أيمن بن سالم غلام: “رغم الفرص الضعيفة لهطول الأمطار على المشاعر، إلا أنه من الممكن تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات الطائف ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها إلى المشاعر المقدسة خاصةً التيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للأتربة والغبار، كما أن نسبة الرطوبة المحتملة قد تصل إلى 60%”.