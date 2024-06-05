حادث ينهي حياة الفنان السوداني حمد البابلي

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

توفي الفنان السوداني، حمد البابلي، إثر حادث سير بمدينة أبو حمد، ووفاة آخرين ومصابين جراء الحادث الأليم، فيما تم نقل جثمان الفقيد إلى المشرحة.

ورحل البابلي بعد مسيرة فنية حافلة بعدد كبير من الأعمال الوطنية والعاطفية والحماسية، آخر أعماله التي لم تر النور أغنية كان يدعم من خلالها القوات المسلحة.

قبل شهر قام الراحل بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك من داخل مول بمدينة أم درمان، دعا من خلاله المواطنين السودانيين بالعودة إلى أم درمان، مؤكداً أنهم يعيشون فيها في أمن وأمان.

ما يجدر ذكره أن الراحل البابلي، صاحب الأغنية الأشهر (يا أغلي من دمي، يا حبيبتي يا أمي)، اغترب سنوات طويلة بالمملكة العربية السعودية قبل أن يعود للوطن مرة أخرى مستمراً في عطائه الفني.