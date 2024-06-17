غداً جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول السودان

متابعات: السوداني

يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء، جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن الوضع في السودان، تناقش جهود الأمم المتحدة لدعمه من أجل تحقيق السلام.

وكان أعضاء المجلس ــ عدا روسيا وافقوا على قرار تحت الفصل السادس، قدمته بريطانيا تطالب قوات الدعم السريع بالانسحاب من الفاشر ووقف القتال فوراً.

ومن المقرر ــ بحسب بيان لمجلس الأمن الدولي، اطلعت عليه (السوداني) اليوم الاثنين، أن يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، ومدير شُعبة العمليات والدعوة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، وممثل المجتمع المدني الإحاطة غداً.