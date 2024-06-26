تفاصيل ما حدث في سنار أمس

كتب: عبد الرؤوف طه

ما حدث في سنار مساء الثلاثاء أشبه بما حدث في مصفاة الجيلي قبل شهر، قوة من الجيش كانت مشتبكة في منطقة جبل مويه مع مليشيا الدعم السريع تعرّضت لالتفاف من قوات التمرد، وسط النيران الكثيفة، انسحبت قوة الجيش إلى أول الدفاعات المتقدمة بمدينة سنار عند مدخل كوبري العرب.

أثناء الانسحاب طاردتها قوات المليشيا إلى كوبري العرب، وهنا كانت دفاعات الجيش عند أتمّ الجاهزية، تصدّت للمليشيا وطاردتها مسافة ستة كيلومترات.

لم تدخل ولا عربة واحدة أو موتر إلى سنار أو تعبر كوبري العرب القريب من حي بانت بسنار.

مع ارتفاع أصوات الاشتباكات في كوبري العرب، سارع أصحاب الخيال المريض وعُشّاق اللايكات إلى نشر أخبار عن انسحاب الجيش من المدينة ودخول الدعم السريع سنار، مما أثار موجة من الهلع بمدينة سنار..!