مسؤولون عرب: معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين

مكة المكرمة: السوداني

أوضح مسؤولون في عدد من الدول، أن معظم حجاج دولهم الذين توفاهم الله خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ، هم من الحجاج المخالفين الذين دخلوا للمملكة العربية السعودية بتأشيرة سياحة أو تأشيرة زيارة قبل شهور من بداية مناسك الحج، حيث أقاموا في مكة المكرمة حتى موسم الحج، ثم حجوا بطريقة غير نظامية وبدون تصريح ودون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات، ما جعلهم عرضة للنصب، بحيث لم يجدوا أماكن مُخصصة لهم للسكن، حيث تعرضوا لاشعة الشمس الحارقة، التي تصل درجاتها إلى 48 – 51 درجة مئوية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن معظم الحجاج التونسيين المتوفّين هم من القادمين للمملكة بتأشيرة سياحة أو زيارة أو عمرة. كما أكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير د. سفيان القضاة، أن جميع الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله والمفقودين ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، أي أنهم قدموا للمملكة العربية السعودية بتأشيرات سياحة أو زيارة ودون تصريح حج.

وتقدم السفير القضاة بالشكر للسلطات السعودية المختصة؛ على ما قدمته من مساعدة لفريق القنصلية العامة الأردنية المتواجد في مكة المكرمة، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة والمساعدة في تحديد هوية الجثامين، وتسهيل إجراءات الدفن وإجراءات نقل الجثامين إلى المملكة.

وقال دبلوماسي عربي لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء، ان وفاة الحجاج المصرين، جميعهم تقريبًا بسبب الطقس الحار. وأضاف: “وغالبًا ما يكونون غير نظاميين” في إشارة إلى من لا يحملون تصاريح للحجّ.

وقد تزامن موسم الحج هذا العام ١٤٤٥هـ مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة، وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، تنقلوا في المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون وجود أي شركة أو جهة تقدم لهم خدمة الإسكان أو الإعاشة أو التنقلات، مما أدى لتعرضهم لمخاطر الاجهاد الحراري، والافتراش تحت أشعة الشمس، والسير لمسافات طويلة عبر طرق ومسارات وعرة وغير مخصصة للمشاة، مما عرض الكثير منهم للموت – رحمهم الله.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت الأحد تسجيل 2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات. ودعت وزارة الصحة السعودية الحجاج من تجنب التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحاً والرابعة عصراً، وتجنّب الإجهاد الحراري عبر حمل مظلة وشرب المياه بكثرة.

