الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق السودان الإنساني

متابعات: السوداني

وقعت الإمارات، اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ 5 ملايين دولار أميركي لدعم صندوق السودان الإنساني (SHF)، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن الاتفاقية وقعها مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان الشامسي، ومدير قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو، بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

والأسبوع الماضي، رفض مندوب السودان في الأمم المتحدة السفير الحارث؛ الدعم الإماراتي، وقال إن على الشيطان كف أذاه عن السودان. في ذات الوقت رفض مندوب الإمارات في الأمم المتحدة اتهامات السودان، ووصفها بالسخيفة.