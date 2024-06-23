برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة السودان على دول الجوار

الخرطوم: السوداني

حذر برنامج الأغذية العالمي، السبت من “تزايد تداعيات أزمة السودان على البلدان المجاورة، مع هجرة أكثر من 2 مليون شخص خارج البلاد، وخاصة تشاد وجنوب السودان”.

وأضاف في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة “إكس”: “مع استمرار أزمة السودان، تتزايد التداعيات في البلدان المجاورة”.

وقال إن أكثر من مليوني شخص نزحوا بسبب الحرب إلى خارج البلاد، وأكثر من نصفهم يعيشون في تشاد وجنوب السودان، وهما البلدان اللذان يعانيان بالفعل من ارتفاع معدلات الجوع.

والأربعاء، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في تصريح صحفي، من أنه “بدون جهود السلام المتضافرة، سوف يفر مزيد من الأشخاص من الحرب الوحشية في السودان وإلى البلدان المجاورة”.

وفي ختام زيارته الثانية إلى السودان منذ اندلاع الحرب هناك العام الماضي، أكد غراندي أن مستوى المعاناة بالسودان “غير مقبول حقاً”.

وحذر غراندي من أن مجاعة رهيبة تلوح في الأفق وأن الفيضانات الشديدة ستعيق قريباً تسليم المساعدات بشكل أكبر.