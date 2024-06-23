والي شمال دارفور: الفاشر تعيش أوضاعاً كارثية جراء الهجوم المتكرر للدعم السريع

الخرطوم: السوداني

قال والي ولاية شمال دارفور المكلف، حافظ بخيت محمد، إن الفاشر تعيش أوضاعاً كارثية جراء الهجوم المتكرر من قبل مليشيا الدعم السريع.

وأضاف بخيت في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن عدداً كبيراً من المواطنين والمنظمات غادروا مدينة الفاشر بسبب سقوط القذائف العشوائي.

وطالب الوالي بتدخل عاجل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان لحسم أمر الفاشر، مشيراً إلى أنّ وضع المليشيا أصبح ضعيفاً يتطلب تدخل وتكثيف الوجود العسكري لفك الحصار عن مدينة الفاشر، إضافةَ الى فتح الطريق الرابط بين مليط والفاشر، بغرض وصول السلع الاستراتيجية، ورسم الوالي صورة قاتمة للوضع الإنساني والخدمي داخل المدينة، التي أكد حصارها من كل الاتجاهات بواسطة الدعم السريع.