حصيلة حرب المليشيا في السودان: مقتل (46.421) مواطناً و(5.780) مفقوداً و(3.911) حالة اغتصاب وتهجير (10.5) مليون مواطن

أم درمان: السوداني

كشف مرصد مشاد لحقوق الإنسان، معلومات جديدة حول إحصائيات الحرب التي شنتها الدعم السريع على السودان في 15 أبريل 2023م.

وقال المرصد إن هناك ما يقارب الـ(10) ملايين و(612) ألف مواطن اُضطروا للنزوح إلى الولايات الآمنة ومراكز الإيواء في أكبر عملية تهجير قسري لانتهاكات الدعم السريع ضد المدنيين. فيما تجاوزت حصيلة القتلى من المدنيين (46.421) شخصاً، بينهم (8.729) طفلاً، إلى جانب (89.243) جريحاً، بالإضافة إلى (5.780) مفقوداً.

أما حالات التعدي الجنسي، فقد تعرضت أكثر من (3.911) امرأة وفتاة للاغتصاب، بينهن (1.117) فتاة دون سن الثامنة عشر.

وأكدت إحصائيات مرصد مشاد، أن هناك ما يزيد عن (109.550) ألف منزل ومدرسة ومنشأة عامة وخاصة ومرافق صحية تعرّضت للحرق والنهب والتدمير من قبل الدعم السريع، علاوةً على تضرر (318) موقعاً دينياً (مسلماً أو مسيحياً). كما ألحق الضرر أيضاً بـ(77) موقعاً أثرياً وثقافياً تراوح تدميرها ما بين الكلي والجزئي، إضافةً لنهب (401) سوق بالمدن والقرى المختلفة.