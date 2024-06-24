والي الخرطوم يطلق يد الشرطة للتصدي للمتفلتين والمجرمين

أم درمان: السوداني

أعلنت ولاية الخرطوم، أن الوالي، أحمد عثمان حمزة، أطلق يد الشرطة للتصدي للمتفلتين ومعتادي الإجرام والسرقات واللصوص ومنتحلي صفة القوات النظامية، الذين يقومون بسرقة منازل المواطنين.

وطالب الوالي خلال حديثه لأفراد طوف الشرطة لتأمين منطقة أم درمان القديمة، المواطنين بتدوين بلاغات لدى النيابة العامة بالسرقات التي تمت لممتلكاتهم، لأنّ السلطات الأمنية ألقت القبض على كميات كبيرة من المسروقات، وسيتم خلال الأيام القادمة إعلان المواطنين للتعرُّف على مسروقاتهم.

وأكّـد الوالي أنّ لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم مهتمة للغاية بالقضاء على ظاهرة التعدي على حقوق المواطنين، مُطالباً بتشديد الرقابة وإخضاع جميع المركبات والتّكاتِك والركشات والمواتر الى تفتيش دقيق دون أيِّ استثناءات وتوقيف كل المخالفات، مُطالباً بتفعيل أمر الطوارئ الخاص بمنع مرور المواتر.