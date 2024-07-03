الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات بتعيين كل من: – الفريق أول/ محمد أحمد زكي، مساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع. – الفريق/ أسامة عسكر، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية. – المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، مديراً لمكتب رئيس الجمهورية. – اللواء/ محسن محمود عبد النبي، مستشاراً لرئيس الجمهورية للإعلام. – الدكتورة/ هالة حلمي السعيد يونس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

القاهرة: السوداني

شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، برئاسة د. مصطفى مدبولي، حيث تضمن تشكيل الحكومة ما يلي:

– الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي محمد – رئيساً لمجلس الوزراء.

السادة نواب رئيس الوزراء والوزراء:

– الدكتور/ خالد عبد الغفار محمد – نائباً لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزيراً للصحة والسكان.

– الفريق/ كامل عبد الهادي فرج الوزير – نائباً لرئيس لمجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيراً لوزارتي الصناعة والنقل.

– الفريق أول/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر – وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

– الدكتورة/ رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط – وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

– اللواء/ محمود توفيق عبد الجواد قنديل – وزيراً للداخلية.

– الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز- وزيراً للبيئة.

– الدكتور/ عمرو أحمد سميح طلعت – وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– الدكتور/ أشرف صبحى محمد عامر – وزيراً للشباب والرياضة.

– الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور – وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد/ محمد محمد صلاح الدين مصطفي – وزيراً للدولة للإنتاج الحربي.

– الدكتور/ هاني عاطف نبهان سويلم – وزيراً للموارد المائية والري.

– الدكتور/ محمود مصطفي كمال عصمت – وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة.

– السيد/ أحمد أشرف على كوجك – وزيراً للمالية.

– السيدة/ منال عوض ميخائيل – وزيراً للتنمية المحلية.

– السيد/ شريف فتحي على عطيه – وزيراً للسياحة والآثار.

– الدكتورة/ مايا محمد عبد المنعم مرسى – وزيراً للتضامن الاجتماعي.

– الدكتور/ شريف محمد فاروق على مصطفى – وزيراً للتموين والتجارة الداخلية.

– الدكتور/ بدر أحمد محمد عبد العاطي – وزيراً للخارجية والهجرة.

– المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين – وزيراً للعدل.

– المستشار/ محمود فوزي عبد الباري عصر – وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

– الدكتور/ أسامه السيد محمود الأزهري- وزيراً للأوقاف.

– السيد/ سامح أحمد زكى الحفني – وزيراً للطيران المدني.

– السيد/ شريف مجدي حسين شربيني – وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

– السيد/ علاء الدين فاروق زكي السيد – وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

– السيد/ محمد إبراهيم أحمد شيمي – وزيراً لقطاع الأعمال العام.

– السيد/ حسن محمد حسن الخطيب – وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية.

– السيد/ محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم – وزيراً للعمل.

– السيد/ أحمد فؤاد عبد السلام هنو – وزيراً للثقافة.

– السيد/ محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد – وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني.

– السيد/ كريم إبراهيم على بدوي – وزيراً للبترول والثروة المعدنية.