كوريا الجنوبية تحتفل بفوز “هان كانج” بجائزة نوبل للأدب

استقبل الكوريون خبر فوز الكاتبة، هان كانج، بجائزة نوبل للأدب بفرح كلير في الشوارع، وتوقفت جلسات استماع حكومية متعددة.

وهنأ الرئيس الكوري يون سوك يول، الكاتبة هان، وقال في بيان له: “لقد حولت الجروح المؤلمة في تاريخنا الحديث إلى أدب عظيم.. أبعث إليك باحترامي لرفع قيمة الأدب الكوري”.

وأُعلن أمس فوز هان كانج كاتبة كوريا الجنوبية بجائزة نوبل للأدب 2024، وقالت في مكالمة هاتفية أجرتها معها الأكاديمية السويدية: “أنا مُندهشة للغاية وأشعر بالفخر الشديد.. لقد نشأت على الأدب الكوري، الذي أشعر بقربي الشديد منه.. لذا آمل أن تكون هذه الأخبار سارة لقراء الأدب الكوري وأصدقائي وكتابي”.

واشاد العديد من الكُتاب بفوز الكاتبة هان بالجائزة، حيث قالت ديبورا ليفي: “لقد عرفت منذ فترة طويلة أن هان كانج هي واحدة من أعمق وأروع الكُتاب العاملين على المسرح العالمي المعاصر.. أحسنت يا عزيزتي هان كانج، أنا سعيدة جدًا لأنك ستكونين فائزتنا بجائزة نوبل لعام 2024”.

كما قال الروائي ماكس بورتر، الذي حرر ترجمة رواية هان “النباتية”، إن هان “صوت حيوي وكاتبة ذات إنسانية غير عادية، عملها هو هدية لنا جميعًا، أنا سعيد للغاية لأنها نالت تقدير لجنة نوبل. سيكتشف القراء الجدد عملها المعجزة وسيتغيرون بسببه”.

كما قالت الكاتبة والمترجمة بورا تشونج، التي أدرجت مجموعتها القصصية Cursed Bunny، وترجمتها الكورية أنطون هور، في القائمة المختصرة لجائزة بوكر الدولية لعام 2022: “هذا إنجاز مستحق للغاية لهان… نحن فخورون بها للغاية!”.