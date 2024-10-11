خلف الأحضان.. بايدن يسب نتنياهو بألفاظ خادشة!

قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير، بوب ودورد، ان الرئيس الأمريكي بايدن سب نتنياهو بألفاظ خادشة، وذلك في كتابه الجديد “حرب” الذي سيصدر يوم 15 أكتوبر الجاري بحسب CNN .

“ابن العاهرة، بيبي نتنياهو، إنه رجل سيىء. إنه رجل سيىء لعين!”، هكذا صرح بايدن في جلسة خاصة مع أحد مساعديه في ربيع عام 2024 مع تكثيف إسرائيل لحربها على غزة.

وذكر بوب ودورد أنه في حين دعم بايدن إسرائيل علنًا، فقد اصطدم بنتنياهو خلف الكواليس بشأن الطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب في غزة.

وبحسب ودورد، سأل بايدن نتنياهو خلال مكالمة هاتفية في أبريل: “ما هي استراتيجيتك يا رجل؟”وقال نتنياهو “علينا أن ندخل إلى رفح”، ليرد بايدن عليه قائلا: “بيبي، ليس لديك أي استراتيجية”.

وبحسب ودورد، صرخ بايدن في وجه نتنياهو في يوليو بعد أن قتلت غارة جوية إسرائيلية قائدًا عسكريًا بارزًا في حزب الله و3 مدنيين في بيروت: “بيبي، ما هذا…؟، مستخدما (كلمة نابية بالإنجليزية).

وأضاف بايدن: “أنت تعلم أن صورة إسرائيل في جميع أنحاء العالم أصبحت بشكل متزايد توصف بدولة مارقة”.