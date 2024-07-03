بايدن يدرس حظوظه حال استمر في السباق الانتخابي.. وكامالا بديله الأول 

متابعات: السوداني

قالت نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخبر حليفاً له أنه يدرس حظوظه حال استمر في السباق الانتخابي.

بينما قالت بلومبرج: “يفكر العشرات من المشرعين الديمقراطيين في التوقيع على رسالة تطالب جو بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي”.

في وقتٍ، نفى المتحدث باسم البيت الأبيض، أن بايدن يفكر في الانسحاب من منصبه.

على صعيد متصل، كشفت (7) مصادر من الحملة الانتخابية للرئيس بايدن ومن البيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية، مطلعة على مناقشات جارية، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس هي البديل الأول لبايدن في سباق الرئاسة إذا قرر عدم الاستمرار.