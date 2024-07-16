بالفيديو: مغني الراب السوداني (حليم) ينزل من المسرح ويخطف قميصاً من أحد الحضور مطبوع عليه صورة الشهيدين (عثمان مكاوي ومحمد صديق) ويلقي به على الأرض

دبي: السوداني

‏قام مغني الراب السوداني، حليم تاج السر، في حفله الذي أقامه في دبي أمس الأول، بالنزول من خشبة المسرح، والتوجه نحو أحد الحضور، كان يلوح بقميص مطبوع على جانبيه صورتي الشهيد مكاوي والشهيد محمد صديق، وخطف حليم منه القميص ورماه على الأرض.

ووجدت خطوة حليم – المُقيم في ليبيا – استهجاناً وغضباً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، وشنوا عليه هجوماً شديداً، كونه لا يحترم أرواحا، ولا يقدر تضحياتكم. فيما وصفه البعض بأنه مناصر لمليشيا الدعم السريع، وآخرون قالوا أنه يخاف من داعميه ومموليه.

وكتب الناشط حمدتو: (حليم تاج السر، شوف الحقد القلع بيهو الفانيلة والنظرة البعد ما قلع الفانيلة.. دا شهيد يا نكرة).

بينما غرد أنس الجنرال: (تصرُّف الرابر… حليم تاج السر مع تِشيرت الشهيد عثمان مكّاوي تصرف غير سليم أبدًا وغير مقبول حتى لو كان عائشاً.. على الأقل مفروض يحترم روحه الطاهرة في حال صرفنا النظر عن أنه هو استشهد عشان منو ولي شنو!).

وغرد علي الفادني: (الرابر حليم تاج السر يقفز من المسرح أثناء إحدى حفلاته في الإمارات وينتزع فانيلة يرفعها احد الحضور مطبوع عليها صورة الشهيد عثمان مكاوي، شهيد معركة الكرامة ويرميها على الأرض ويواصل الغناء.. حليم مغني راب.. يعني مجرد “ربراب”).

وأوضح المدون منتصر، أن ‏‎مزبلة التاريخ تفتح احضانها لحليم.

وطالبت المدونة، إسراء صلاح، الناس بمقاطعة حليم تاج السر، وعمل (بلاغ وبلوك) على كل حساباته وقنواته. وقالت: “شهداؤنا ما ماتوا عايشين مع الأبطال”. وانشأت هاشتاق (#مقاطعة_حليم_تاج_السر).

‎من جانبه، كتب المغرد تاج السر سراج: (والله يا عثمان مكاوي ومحمد صديق وباقي شهداء الوطن ألف رحمة ونور عليكم إلى يوم يبعثون.. حليم شنو وكلام فارغ شنو عليك الله)

وقال المدون الشهير كمال قوقا: (النكرة حليم تاج السر يلقي بالتشيرت الذي يحمل صورة الشهيد الأيقونة عثمان مكاوي في حفل مقام بالإمارات.. حليم الساقط خائف من غضب أولياء نعمته من دعم القوات المسلحة، ستظل نكرة وساقطاً يا حليم ويبقى عثمان مكاوي الشهيد الأيقونة في قلوبنا).