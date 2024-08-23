الدعم السريع تقصف الثورة أم درمان وتقتل 4 مواطنين.. وتتعهد في جنيف بالامتناع عن ارتكاب الإنتهاكات ضد المواطنين

أم درمان: السوداني

واصلت مليشيا الدعم السريع، هجماتها على المواطنين الأبرياء مساء اليوم الجمعة، إذ قصفت عبر التدوين المتعمد، الأحياء السكنية مستهدفة مواطني الثورة الحارة 29 وأدى القصف الى مقتل 4 مواطنين وإصابة اثنين بجروح بالغة يجرى إسعافهم الآن بمستشفى النو بالثورة.

في وقت، أعلنت وساطة مباحثات جنيف نهار اليوم، حصولها على التزام وتعهدات من الدعم السريع، بإصدار توجيهات قيادية لجميع مقاتليها بالامتناع عن ارتكاب الإنتهاكات ضد المواطنين، بما في ذلك العنف ضد النساء أو الأطفال.