الخارجية: مليشيا الجنجويد تواصل مخططها الخبيث لإحداث مجاعة في البلاد 

بورتسودان: السوداني

قالت وزارة الخارجية، إن مليشيا الجنجويد الإرهابية تواصل مخططها الخبيث لإحداث مجاعة في البلاد، وذلك بالتعطيل المتعمد والممنهج للنشاط الزراعي وتدمير البنيات الأساسية للقطاع الزراعي، ونهب الآليات الزراعية والتقاوي ومحصولات الموسمين الشتوي والصيفي.

وقالت الخارجية في بيان، إن الهدف النهائي للمخطط هو إفراغ مناطق الإنتاج من أهلها واستبدالهم بعناصر المليشيا ومرتزقتها الأجانب.

وأضافت: “بسبب هذه الحملة الإرهابية تعطل الإنتاج في أجزاء من مشروع الجزيرة لأول مرة منذ مائة عام، فضلاً عن تهديد الموسم الزراعي في ولايتي سنار والنيل الأزرق ومشروع الرهد”.