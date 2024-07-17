وفد من السيسا يلتقي البرهان ويُدين “الانتهاكات الجسيمة” للدعم السريع

بورتسودان: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، وفد منظمة السيسا برئاسة الأمينة التنفيذية للمنظمة السيدة زينب علي كوتوكو.

ورحب البرهان بزيارة الوفد للسودان، وأشاد بدور المنظمة في مساندة السودان، مشيراً إلى الأدوار المهمة للمنظمة في استتباب الأمن والاستقرار في أفريقيا.

من جانبها، قالت الأمينة التنفيذية للسيسا في تصريح صحفي، إن زيارة الوفد تأتي في إطار تضامن المنظمة مع السودان في مواجهة التحديات التي يواجهها، وأضافت أن المنظمة تُدين وتستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها، وكذلك الجرائم الإنسانية التي ترتكبها المليشيا ضد المدنيين.